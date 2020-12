Un corredo scolastico completo donato a 45 bambini La solidarietà che fa rete

La solidarietà che fa rete: il Circolo Didattico Dante Alighieri ha donato a 45 bambini, indicati dai servizi sociali del Comune di Monte di Procida, un corredo scolastico completo, composto da pastelli, penne, pennarelli, acquerelli, cartoncini colorati, matite, colla, forbicine, evidenziatori, carta per fotocopie, quaderni, etc.

Un bel gesto di solidarietà per tanti bambini, per sostenerli in questo Natale così particolare, ma ricco di generosità. Il comune di Monte di Procida ringrazia pubblicamente il circolo didattico Dante Alighieri e la dirigente Assunta Iannuzzi per questa bellissima iniziativa.