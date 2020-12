Sostegno al fitto delle abitazioni principali Emergenza socio economica Covid-19 in Campania

A seguito di varie segnalazioni pervenute ai Servizi Sociali, che hanno evidenziato una necessità di tale intervento, il Comune di Monte di Procida, nell'ambito di un supporto alle famiglie in difficoltà per via della Crisi Covid-19, introduce un sostegno al fitto per le abitazioni.

Ecco i requisiti di accesso:

I nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione, che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale, a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da Covid-19, potranno ricevere un contributo pari al 50 per cento del canone mensile, per 3 mensilità, per un importo massimo complessivo pari a 750,00 euro.

I nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione, che non hanno percepito almeno 1 mensilità, delle misure di sostegno al reddito nel periodo ottobre-novembre 2020, potranno ricevere un contributo pari al 75% della mensilità stessa. Tra i requisiti richiesti, bisogna avere percepito nell'anno 2019, per l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile pari o inferiore ad euro 35.000,00.

Modalità:

La domanda dichiarazione potrà essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. Se si è impossibilitati a scaricare e stampare la domanda, è possibile ritirare la cartacea della stessa a partire dal lunedì 28 dicembre 2020 presso la postazione posta all'ingresso della casa comunale.

Modalità invio e cosnegna della domanda

Le domande/dichiarazioni, correttamente compilate e debitamente sottoscritte dal richiedente, devono essere accompagnate dai seguenti documenti allegati: Copia del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, copia del documento di identità e codice fiscale, fotocopia dell’Iban del conto corrente, l’Iban presentato deve coincidere con l’intestatario della domanda oppure essere cointestato, fotocopia del contratto di locazione.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 dell’11 gennaio 2021 al Protocollo Generale del Comune di Monte di Procida, tramite Pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

E’ possibile effettuare la consegna a mano direttamente delle domande all'Ufficio del Protocollo Generale dell'ente, presso la casa comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e non oltre le ore 12:00 dell’11 gennaio 2021