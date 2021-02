Ambiente reale, al via il nuovo piano raccolta rifiuti Nunzio Ariano, amministratore unico dall’azienda fa il punto della situazione

E’ operativo il nuovo piano di raccolta dei rifiuti elaborato dall’azienda speciale ambiente reale. “Il piano - spiega Nunzio Ariano, amministratore unico dall’azienda - prevede un diverso utilizzo degli automezzi, pianificato in considerazione della configurazione urbanistica della città, ma anche del personale che, d’intesa con le organizzazioni sindacali, è stato totalmente riorganizzato con l’attribuzione di singoli carichi di lavoro per rendere sempre più efficiente il servizio. Il nuovo piano di raccolta - aggiunge Nunzio Ariano - è soggetto a un quotidiano monitoraggio e sarà rimodellato in progress, in funzione sempre dell’efficienza del servizio che resta prioritaria. L’efficacia di questo nuovo piano – conclude l’amministratore unico di Ambiente Reale - è comunque strettamente connessa anche con la necessaria collaborazione della cittadinanza che dovrà fattivamente collaborare in tutte le fasi di smaltimento delle singole frazioni dei rifiuti, rispettando anche gli orari di conferimento”.