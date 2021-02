Raccolta straordinaria di sangue a Boscoreale In Campo Avis e Comune

Il Comune di Boscoreale, in collaborazione con l'Avis di Torre del Greco, ha promosso una sessione straordinaria di raccolta di sangue. L'unità mobile dell'Avis sarà allestita mercoledì 24 febbraio a piazza Pace dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Si tratta di un'iniziativa di grande solidarietà e senso civico perché donare il sangue è un gesto concreto per salvare vite umane in totale sicurezza. Per partecipare, è obbligatorio prenotarsi al numero 081.8480131 o tramite whatsapp 328.9153518.