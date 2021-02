Acerra, due nuove auto per la Polizia Municipale Domani la consegna ufficiale al comando

Si svolgerà domani, giovedì 25 febbraio 2021, presso il Comando della Polizia municipale di Acerra in via Palatucci, l'ufficiale consegna da parte della Regione Campania al Comune di Acerra di due automobili della Polizia municipale, a seguito alla deliberazione approvata dalla giunta regionale della Campania per garantire la dotazione di due nuove auto agli agenti della municipale di Acerra, dopo il grave attentato a danno della Polizia municipale avvenuto lo scorso mese di dicembre.

Alla simbolica cerimonia di consegna, in programma per il giorno giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 10:30, alla sola presenza delle autorità e senza alcun pubblico, hanno assicurato la loro partecipazione l’assessore regionale alla legalità Mario Morcone e la vice presidente della commissione anticamorra del consiglio regionale della Campania Vittoria Lettieri.