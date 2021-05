Caso caserma vigili del fuoco sul tavolo del Mit Castellammare di Stabia, interviene la deputata del Movimento 5 Stelle, Teresa Manzo

La deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo ha incontrato il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri per discutere di due problematiche fondamentali per la sicurezza e il rilancio del territorio di Castellammare di Stabia e dei comuni limitrofi, ovvero, la questione relativa all’ubicazione della Caserma dei Vigili del Fuoco e il ripristino con riconversione della tratta RFI Gragnano- Castellammare.

“Ho incontrato il sottosegretario Cancelleri - spiega Manzo - per affrontare insieme alcune tematiche legate al territorio. In particolare, ho portato all’attenzione del sottosegretario le criticità logistiche e strutturali dello stabile che attualmente ospita la caserma stabiese dei Vigili del Fuoco, che rappresenta un presidio di sicurezza fondamentale per la città. Criticità già segnalate anche al sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. Il comando regionale dei VVF - continua la deputata pentastellata - avrebbe già individuato una nuova struttura demaniale sul territorio stabiese per la quale è stata già fatta richiesta di concessione, nonché di finanziamento presso il MIT per le opere di riqualificazione”. Nel corso dell’incontro si è discusso anche della questione relativa al ripristino del tratto ferroviario che collega il comune di Gragnano con Castellammare di Stabia e che grazie al PNRR potrebbe essere oggetto di una importante riconversione.

“Da passate interlocuzioni con RFI ho appreso che la tratta ferroviaria di Gragnano, pur essendo sospesa non è stata dismessa – spiega Teresa Manzo - quindi, come ho già segnalato nel corso di un precedente incontro al Direttore Nazionale dei Musei Massimo Osanna, si potrebbe valutare l’ipotesi di un suo inserimento tra le tratte storiche da riqualificare grazie ai fondi previsti dal nuovo Piano per la Ripresa PNRR”. “C’è ancora molto da lavorare, ma ringrazio il Sottosegretario Cancelleri per la disponibilità e la sensibilità mostrata verso le problematiche portate alla sua attenzione e per quanto mi concerne continuerò ad impegnarmi per mantenere alta l’attenzione su queste questioni, affinchè si riescano a raggiungere risultati concreti nel più breve tempo possibile” conclude Manzo.