Niente acqua a Barano e Serrara sull’isola di Ischia, la protesta di Borrelli "Provvedimento assurdo e ingiustificato, un danno enorme per il turismo"

“Trovo veramente assurdo e ingiustificato il provvedimento di sospendere, nelle ore notturne, l’erogazione dell’acqua nei comuni di Barano e Serrara Fontana. Mancanze che in realtà si stanno riscontrando anche nelle ore diurne.

Ho contattato personalmente il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, che ha confermato che in tutta la Regione Campania non c’è carenza d’acqua, grazie ad un inverno molto piovoso. Pertanto non capisco come sia possibile che ad Ischia, l’isola che contribuisce maggiormente al Pil turistico della nostra Regione, possano verificarsi queste carenze in pieno ferragosto. Ischia è da mesi Covid free, tutti si aspettavano l’arrivo di un ampio numero di turisti, che fortunatamente c’è stato, quindi l’aumento dei consumi, ampiamente previsto, non può essere una motivazione sufficiente a giustificare tale carenza.

Ho prodotto un’interrogazione che presenterò in Consiglio Regionale per conoscere nel dettaglio i motivi che hanno portato a questa interruzione del servizio. D’altronde tale scelta risulta ancora più incomprensibile se si pensa che Ischia è collegata alla rete idrica della terra ferma grazie a delle condotte sottomarine. Se ci sono delle responsabilità è bene che vengano accertate”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.