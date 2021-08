Monte di Procida: al via i lavori su via cappella e mercato di sabato Inevitabili i disagi, da Comune l'appello alla collaborazione

A partire da lunedì 30 agosto inizieranno importanti lavori su via cappella e via mercato di sabato, sui tratti che interessano il Comune di Monte di Procida e quello di Bacoli.

Si tratta, tra gli altri, di lavori di posa asfalto che si attendevano da tanto tempo e che saranno realizzati dall’ Enel.

Sono lavori di grande complessità che verosimilmente dureranno diversi giorni e che, purtroppo, comporteranno inevitabilmente alcuni disagi per la cittadinanza.

“Si lavora in sinergia e collaborazione tra i Comuni nel coordinamento e nella programmazione di questi interventi- dichiara il Sindaco Peppe Pugliese- nelle ultime riunioni organizzative abbiamo ribadito la necessità di garantire il trasporto pubblico durante tutto il periodo e, soprattutto, di eseguire i lavori in modo tale da arrecare minore disagio possibile ai cittadini e commercianti. Ci scusiamo sin da ora per le difficoltà che saranno causate, ma al contempo si sottolinea l’importanza e l’utilità di tali lavori."