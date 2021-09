Commemorazione del Vervece nelle acque di Massa Lubrense La suggestiva celebrazione officiata dal coordinatore dei vescovi campani Monsignor Di Donna

Anche quest'anno Monte di Procida ha presenziato alla commemorazione del Vervece nelle acque di Massa Lubrense.Una rappresentanza dell'associazione Vela Latina insieme all'assessore Sergio Turazzo ha assistito alla suggestiva celebrazione officiata dal coordinatore dei vescovi campani Monsignor Di Donna alla presenza di autorità civili e religiose, conclusasi con la posa da parte dei sub della corona alla statua sommersa della Madonnina.

A seguire poi presso il circolo nautico di Marina della Lobra la consegna dei riconoscimenti. Tra i premiati quanti si sono prodigati nell'emergenza sanitaria, tra cui Paolo Ascierto.

La Fondazione Vervece nelle persone del Sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli e del Presidente Gaetano Milone hanno consegnato all'Associazione Vela Latina un attestato di benemerenza e amicizia con la comunità di Massa Lubrense e per la devozione alla Madonnina, la cui riproduzione, dono della Fondazione guarda il mare e la costa in direzione dello scoglio del Vervece da una nicchia in via Panoramica.

Dal 2018 sullo scoglio del Vervece su iniziativa dell'associazione Vela Latina e del sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese una targa recita: "Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime." Agostino d’Ippona La Comunità di Monte di Procida in memoria dei suoi figli dispersi in mare".