Boscoreale riparte dai suoi tesori culturali Torna la manifestazione organizzata dall’associazione Il nuovo Vesuvio

Quattro appuntamenti culturali, una sola location. Riprende dopo lo stop dovuto alla pandemia la manifestazione “Boscoreale e i suoi tesori culturali” giunta alla sua ottava edizione. Il ciclo di incontri e presentazioni organizzato dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio” quest'anno si terranno tutti presso il Cine Teatro Minerva di Boscoreale (Via T.A. Cirillo) e saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina degli organizzatori.

Primo appuntamento di questa ottava edizione è in programma giovedì 30 settembre alle ore 10.30 con la presentazione del libro ‘A Vita Nova edito da D’Amato Editore e che ha visto il professore e giornalista Carlo Avvisati cimentarsi nella traduzione de “La Vita Nuova” di Dante Alighieri. L'autore ne discuterà con il dirigente scolastico Felicio Izzo. Parteciperanno al primo incontro anche il consigliere regionale Mario Casillo e il sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico.

Carlo Avvisati ha tradotto tutta la Vita Nuova in napoletano, con un lessico preciso e colorito descrive dalla prima all'ultima parte, ripercorrendo le gioie e le pene di Dante Alighieri fino alla morte della “gentilissima”, già preannunciata in tutta l’opera. I lettori, sfogliando le pagine, possono comparare il testo originale in volgare fiorentino e la traduzione in lingua napoletana.

Quello di giovedì sarà l'unico evento mattutino, come spiega il presidente dell'Associazione Il Nuovo Vesuvio, Angelo Cesarano: “La nostra ripartenza sarà insieme ai più giovani. Abbiamo voluto, di concerto con l'autore, ritagliarci un momento di confronto in orario scolastico per permettere la partecipazione, ovviamente in tutta sicurezza, ad una rappresentanza di alunni di Boscoreale”.

Prossimi appuntamenti tutti alle ore 18.00, il 28 ottobre quando protagonista sarà la pietra lavica, il 14 novembre invece spazio alla lingua napoletana, ultimo appuntamento dell'ottava edizione il 30 novembre con un focus sull'Antiquarium di Villa Regina.

Per partecipare agli incontri è obbligatorio il green pass ed è consigliabile la prenotazione inviando un messaggio in privato sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale il Nuovo Vesuvio o una mail all'indirizzo associazioneilnuovovesuvio@gmail.com.