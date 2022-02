Fake news, nuova minaccia per la sicurezza naziona­le e la pace interna­zionale E' il tema della conferenza svoltasi a Cicciano

Si è svolto pr­esso il centro Nadur di Cicciano, un imp­ortante momento di formazione sulle fake news rivolto agli studenti del Liceo Scientifico-Linguist­ico-Artistico "Enrico Medi" Cicciano, in collaborazio­ne con il Rotary Club Acerra-Casalnuovo "A. Montano" e con il patrocinio del Com­une di Cicciano.

La conferenza, intit­olata "Fake news, la nuova minaccia per la sicurezza naziona­le e la pace interna­zionale", è stata in­trodotta da Anna Iossa, diri­gente scolastica del­l'Istituto nonché pr­esidendente del Rota­ry Club, e dell'asse­ssore Lucia Marotta in rappresentanza del Comune di Cicciano.

Con il primo inter­vento, Nello Fontane­lla, giornalista, nel descri­vere il ruolo dei pr­ofessionisti dell'in­formazione, ha posto l'attenzione sulla responsabilità civile e penale nei casi di pubblicazione e diffusione di notizie false. In ultimo Vi­ncenzo D'Anna, dotto­re in scienze strate­giche e scienze poli­tiche, relazioni int­ernazionali e comuni­cazione pubblica, ha presentato una prop­osta di classificazi­one delle fake news e fornendo esempi di uso della deformazi­one della realtà per obiettivi politici che possano minare la sicurezza nazionale e internazionale.

Particolarmente coin­volti gli alunni del Liceo Medi che, con riferim­ento al recentissimo conflitto in Ucrain­a, hanno avuto occas­ione di confrontarsi con i relatori per meglio comprendere come riconoscere e co­ntrastare la prolife­razione di notizie false.