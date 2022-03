Acerra: artisti uniti per la giornata mondiale del teatro Una serata speciale, ad ingresso gratuito, organizzata dal Rotary Club Acerra Casalnuovo

In occasione della giornata Mondiale del teatro che si celebra il 27 marzo, si alza il sipario del teatro Italia di Acerra per dare voce ai lavoratori dello spettacolo, al termine di due difficili anni per l'intero settore messo in ginocchio dalla pandemia e dalle restrizioni che hanno portato alla chiusura di cinema e teatri.

Una serata speciale, ad ingresso gratuito, organizzata dal Rotary Club Acerra-Casalnuovo “A. Montano” col patrocinio dei Comuni di Acerra e Casalnuovo, e che vede la partecipazione di un grande parterre di artisti ed associazioni teatrali del territorio, tra cui Ottavio Bonomo, Francesco ed Annamaria Bianco dell'associazione teatrale Il Faro - Teatro Macco, La fiaba di Fió, il Centro Internazionale Danza di Mina Marzullo, e tanti altri ancora.

Ad animare il dibattito moderato dalla giornalista Pina Stendardo, a partire dalle 18, insieme agli artisti, alla presidente del Rotary Club Anna Iossa e all'assistente del Governatore D2101 Michelangelo Riemma, dopo il saluto dei sindaci Lettieri e Pelliccia, ci saranno anche Katia Iorio, direttrice del Cinema teatro Magic Vision di Casalnuovo, ed Elena Fregola direttrice invece del Teatro Italia Acerra, che porteranno la propria testimonianza su questi lunghi anni di stop. Ma come sempre non poteva mancare la solidarietà. Nel corso della serata sarà infatti possibile acquistare i prodotti di Nativ Azienda Vinicola e Carofaro Pasticceria, contribuendo alla raccolta fondi per la Rotary Foundation.

"Sono stati due anni difficili per tutti, e per il lavoratori dello spettacolo in maniera particolare - le parole di Anna Iossa, presidente del Rotary Club Acerra-Casalnuovo"A.Montano". Era doveroso dare loro spazio e voce, soprattutto in occasione della giornata nazionale del teatro. Inoltre durante la serata, attraverso la vendita di prodotti offerti dai nostri partner, porteremo avanti la raccolta fondi per la Rotary Foundation. Insomma - conclude - una serata in cui lo spettacolo e l'arte, sposano la vocazione di solidarietà e testimonianza che da sempre contraddistinguono il Rotary."