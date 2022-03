Movida, blitz dei carabinieri in discoteca: fatti uscire dalla disco 200 ragazzi Denunciati i due titolari del locale notturno a Pozzuoli

Continuano a Pozzuoli i controlli a tappeto sulla movida da parte dei carabinieri della locale compagnia. Questa notte i militari della stazione hanno effettuato un sequestro preventivo di un locale notturno di via campana. Denunciati a piede libero i 2 titolari dell’attività commerciale perché non in possesso delle autorizzazioni previste dall’articolo 80 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. In sostanza nessuna commissione tecnica aveva mai verificato la sicurezza e la solidità dell’edificio nonché l’esistenza di uscite di sicurezza adeguate in caso di incendio. L’attività, inoltre, non aveva neanche la licenza per i “trattenimenti danzanti” e sono in corso accertamenti su altre eventuali violazioni.

I Carabinieri – senza alcun problema di ordine pubblico – hanno fatto uscire i circa 200 ragazzi presenti nel locale.