Terremoto in Bosnia avvertito in Campania e all'alba la terra trema a Casalnuovo L'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato l'evento tellurico

Terremoto. La terra torna a tremare in Bosnia. Una scossa di magnitudo 5.1 è avvenuta nella zona "Bosnia and Herz" alle 6.30 circa italiane. Il terremoto è stato registrato a una profondità di 22 km a pochi chilometri da Ljubnie, non distante da Mostar. Al momento non si sono segnalazioni di danni a cose e persone. La scossa è stata avvertita in diverse città campane e della Puglia.

Sempre all'alba un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona di Casalnuovo di Napoli alle ore 06:27:13 di questa mattina con coordinate geografiche (lat, lon) 40.9310, 14.3450 ad una profondità di 2 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli). Non si registrano danni a cose e persone.

Intanto nella giornata di oggi, domenica 24 aprile 2022, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato la forte scossa di terremoto in Bosnia Erzegovina, avvertita anche in Italia. La scossa dell'altro giorno, di magnitudo 6.1, aveva destato grande impressione nei Balcani e in particolare nella Dalmazia. Un morto era stato registrato in Bosnia, ma il sisma era stato avvertito distintamente anche nelle isola spalatine, come Mljet, Korcula e Lastovo (le più meridionali) dove la paura tra gli abitanti è stata grande. Un terremoto avvertito chiaramente anche in Italia, sulla costa Adriatica, ma anche a Napoli e Roma.