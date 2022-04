Covid: contagi in calo a Boscoreale Gli attuali positivi sono 478

Nel periodo dall’11 al 24 aprile, come si rileva dall’allegato report, in città si è riscontrato un calo dei contagi da Covid-19. Gli attuali positivi, infatti, sono diminuiti a 478 (precedentemente erano 542).

In tale periodo sono stati effettuati complessivamente 1.567 tamponi, di cui 1.295 negativi e 272 positivi. Invece, è rimasto immutato il numero delle vittime registrate dall’inizio pandemia che sono 54.

In diminuzione anche l’indice di contagio relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, che nella settimana dal 18 al 24 aprile si è attestato a 547,34. In aumento invece l’indice regionale che si è attestato a 905,54.

Fino al 18 aprile complessivamente sono state inoculate 50.647 dosi di vaccino a cittadini bochesi (prima dose 20.240, seconda dose 17.599, terza dose 12.798, quarta dose 10).

Dal 18 al 24 aprile, come dato statistico, si è rilevato che la fascia d’età che maggiormente ha contratto il virus è quella da 50 a 64 anni con 41 contagi. Le fasce meno contagiate sono quelle da 11 a 13 anni con 0 contagi, e da 81anni a salire con 4 contagi.