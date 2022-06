Sorrento, il sindaco Massimo Coppola azzera la Giunta e incontra gli alleati Entro fine settimana parte il confronto con gli alleati per formare il nuovo esecutivo cittadino

E' tempo di restyling anche per la Giunta comunale e il sindaco Massimo Coppola ha emesso l'ordinanza con cui revoca le nomina ai suoi assessori in carica dall'autunno 2020 a seguito delle elezioni amministrative che decretarano il successo del giovane avvocato e della sua coalizione sull'avversario Mario Gargiulo espressione della maggioranza uscente.

Di tempo ne è trascorso e tante cose sono cambiate, fra cui anche il diverso orientamento dell'opposizione consiliare che ha espresso parole lusinghiere all'indirizzo dell'operato del sindaco, addirittura votando favorevolmente all'approvazione del bilancio di previsione 2022. Un atto politicamente, oltre che amministrativamente, significativo che rafforza il primo cittadino alle prese con un ambizioso progetto di rigenerazione del palazzo e di ricollocazione strategica della città di Sorrento a livello peninsulare e regionale oltre che sul piano dell'immagine internazionale.

Sono quindi decaduti dai loro incarichi il vice sindaco Gianluigi De Martino e gli assessori Valeria Paladino, Rosa Persico, Antonino Fiorentino, mentre l'assessore Alfonso Iaccarino si era dimesso un mese fa per assumere la carica di amministratore delegato della Fondazione Sorrento in sostituzione di Gaetano Milano che ha guidato l'ente per circa sette anni.

Insomma una decisione di metà mandato, ampiamente annunciata, con cui il sindaco intende inaugurare la seconda parte della consiliatura apportando, sulla scorta dell'esperienza maturata, quei correttivi ritenuti utili a far compiere un ulteriore passo avanti all'Amministrazione in coerenza con gli obiettivi che si intendono perseguire.

Nei prossimi giorni Coppola terrà una serie di incontri con i referenti delle liste che l'hanno sostenuto alle elezioni per stilare la road map della seconda parte della consiliatura e individuare le figure assessoriali più idonee ad affiancarlo. Non sono escluse delle riconferme tra gli uscenti, ma ogni scelta scaturirà della convinzione del Sindaco che i nuovi assessori condivideranno con lui tutti i passaggi che l'attendono per portare a casa importanti risultati per la città, a cominciare dal percorso meccanizzato che collegherà Piazza Lauro con il porto di Marina Piccola grazie a un sistema di ascensori che in 5 minuti collegherà il centro di Sorrento con il versante a mare.

Oggi pomeriggio alle 18 il sindaco Coppola presenta il progetto realizzato dall'Acamir alla cittadinanza e che prevede la realizzazione, entro i prossimi 18 mesi, di tre ascensori con una capacità di portata cadauno di 45 persone. La tanto attesa svolta nella mobilità urbana si appresta a diventare realtà.