A Sorrento il sindaco Massimo Coppola rivoluziona il carico-scarico merci Nuova discplina del "carico-scarico" merci a Sorrento per ridurre la pressione del traffico urbano

Per contrastare la congestione da traffico particolarmente intensa in questo avvio di stagione turistica il sindaco Massimo Coppola ha emesso un'ordinanza che modifica l'orario di carico e scarico merci, una piccola rivoluzione che si auspica possa ridurre la pressione dei mezzi circolanti nelle ore di punta della giornata.

In primo luogo le operazioni di carico e scarico potranno svolgersi soltano negli spazi appositamente individuati e nei giorni feriali nei seguenti orari:

1. dalle ore 7 alle ore 10.30 sull’area del territorio comunale a valle di: Via degli Aranci (inclusa); via Capo (inclusa)- fino incrocio Via Nastro Verde; Corso Italia (incluso) - da

Marano a confine Sant’Agnello e in calata Punta Capo (Bagni Regina Giovanna) e Marina di Puolo, se non diversamente indicato ai punti successivi;

2. dalle ore 7 alle ore 10.30 e dalle ore 14 alle ore 15.30 nei Borghi Marinari (Marina Piccola, Marina Grande);

3. dalle ore 7 alle ore 9 sul tratto di strada denominato Via San Cesareo, compreso tra Via L. De Maio e Via T. Tasso, nonché sul tratto di strada denominato Via Fuoro, compreso tra via Tasso e Vico 2° Fuoro.

4. Sulle aree destinate ai veicoli per carico/scarico merci, nelle ore stabilite, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli.

Il comando di Polizia Municipale diretto dal colonnello Rosa Russo provvederà a individuare gli stalli sosta e a segnalarli con apposita segnaletica. Le operazioni di carico e scarico dovranno svolgeri nell'arco di tempo di 15 minuti e saranno conteggiate col disco orario di inizio e fine. Un ulteriore obbligo riguarda gli esercenti commerciali e i pubblici esercizi che, secondo l'ordinanza sindacale, sono tenuti a indicare nell'ordine di acquisto delle merci, gli orari prescritti dall'ordinanza ai fini della consegna. In mancanza è prevista una sanzione amministrativa che va dai 50 ai 150 euro.