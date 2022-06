Nuova Giunta a Sorrento, il sindaco Coppola nomina Fiorentino e De Angelis Nuova Giunta a Sorrento, il sindaco nomina assessori Eduardo Fiorentino ed Elvira De Angelis

Il sindaco Massimo Coppola con proprio decreto n.26/2022 ha nominato i componenti della Giunta Comunale ricomponendo così l'esecutivo sciolto l'1 giugno scorso per procedere a una verifica in seno alla sua maggioranza e formare il team che lo accompagnerà nella seconda parte della consiliatura.

Confermato nel ruolo di assessore e vice sindaco l'avv. Gianluigi De Martino e con lui sono stati riconfermati l'avv. Rosa Persico e il commercialista Antonino Fiorentino. Due le new entry: il dott. Eduardo Fiorentino e la commercialista Elvira De Angelis. Il sindaco non ha assegnato ai neo-assessori le deleghe riservandosi di farlo nei prossimi giorni.

Un turnover che ha visto uscire dall'esecutivo l'avv. Valeria Paladino, espressione del gruppo facente capo al Presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco, e il cav. Alfonso Iaccarino, chef stellato conosciuto in tutto il mondo e che ha assunto la carica di amministratore delegato della Fondazione Sorrento.

Per il giovane Eduardo Fiorentino si è trattato di un importante riconoscimento sia per il successo elettorale conseguito, sia per la coerenza dell'impegno dimostrato nell'avvio di consiliatura a fianco del primo cittadino che evidentemente ripone in lui molta fiducia.

Così ha commentato la sua nomina: "Direttamente il sindaco mi ha notificato la nomina di assessore, sono emozionatissimo. Non è un titolo di cui fregiarsi, ma un ruolo esecutivo che mi offre maggiore operatività, efficienza e tempismo nel rispondere alle numerose istanze dei miei concittadini. Per il resto non cambia niente: sono e resterò lo stesso Eduardo che conoscete. La stessa passione, lo stesso impegno, lo stesso attivismo, la stessa propensione ad essere facilmente raggiungibile e a rispondere a tutte e a tutti".

Fiorentino si è soffermato soprattutto sul concetto di responsabilità connesso al nuovo incarico: "Continuo a lavorare con maggiore responsabilità. Sì, proprio responsabilità, perché può sembrare strano ribadirlo, ma amministrare significa anche decidere da che parte stare: io ho deciso, da tempo, di stare in prima linea, dalla parte dei cittadini e dalla mia città. Oggi più che mai. Sono grato al sindaco, l’amico Massimo, e alla mia lista della Nuova Sorrento per la fiducia".

Turnover anche in consiglio comunale per l'incompatibilità a ricoprire il doppio ruolo di consigliere e assessore, per cui entra nell'assise cittadina Giuseppe D'Esposito.