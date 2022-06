A Sorrento la prima edizione dell'Unwto Global Youth Tourism Summit Dal 24 giugno al 3 luglio l'evento promosso dell'Organizzazione mondiale del turismo

Sorrento si prepara ad ospitare la prima edizione dell'Unwto Global Youth Tourism Summit in programma dal 27 giugno al 3 luglio. Un evento promosso dall'Organizzazione Mondiale del Turismo con la collaborazione del Ministero del Turismo e l'Ente Nazionale per il Turismo che offre un’opportunità ai giovani tra i 12 e i 20 anni provenienti da molti Paesi del mondo, di confrontarsi nel corso dei lavori con politici, personalità del settore turistico, del mondo dello spettacolo e dello sport.

Il Comune di Sorrento intende individuare una platea di giovani interessati a partecipare, nel periodo antecedente all’inizio della manifestazione, ad un ciclo di corsi di formazione di natura tecnico-giuridica sulla cittadinanza attiva ed il funzionamento delle istituzioni europee, nonché sul turismo giovanile rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Penisola sorrentina con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche oggetto dell’evento e selezionare i delegati all’evento.

Questi corsi di formazione prendeno il via giovedì 16 giugno, dalle ore 11 presso il teatro comunale Tasso.

Il primo appuntamento è "Aspettando il Global Youth Tourism Summit. Sostenibilità, accessibilità e innovazione tecnologica del turismo" al quale interverranno il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, l'ad della Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino, il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio e le docenti Gabriella De Maio e Valentina della Corte dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Gli altri appuntamenti sono in programma martedì 21 giugno e venerdì 24 giugno, dalle ore 15 alle ore 18 presso la sala consiliare del Comune di Sorrento.

I moduli che si affronteranno durante la formazione saranno tenuti da docenti universitari ed esperti del settore e riguarderanno: sostenibilità e innovazione, azioni per il clima, cultura e gastronomia e turismo digitale. Ogni modulo sarà diviso in una sezione teorica e una pratica.

Sul sito del Comune di Sorrento è disponibile il modulo per manifestare il proprio interesse a partecipare, all’indirizzo: https://www.comune.sorrento.na.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3340_0_4.html