Al sindaco Coppola la "Medaglia Laurenziana" per il risorgimento sorrentino Oggi a Palazzo Vecchio a Firenze la prestigiosa cerimonia dell'Accademia Internazionale Medicea

Massimo Coppola sindaco di Sorrento dal 2020 oggi pomeriggio è stato premiato a Firenze, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, con la Medaglia Laurenziana il prestigioso riconoscimento attribuito dall'Accademia Internazionale Medicea alle personalità che si contraddistinguono per il proprio impegno nelle arti, professioni, attività, nell'amministrazione pubblica.

Il primo cittadino è intervenuto all'evento ed ha espresso tutto il proprio apprezzamento per l'onore attribuitogli dall'Accademia con la seguente motivazione: "Sta creando con la sua giunta tutte le premesse per avviare una sorta di risorgimento sorrentino".

Il suo commento: "Stiamo compiendo sforzi enormi per riportare Sorrento al centro dell'attenzione internazionale e assicurarle quel ruolo centrale di capitale turistica e culturale. Questo premio va tutti voi, alla mia amministrazione e a chi lavora quotidianamente, per la crescita e lo sviluppo della nostra città".

Nei giorni scorsi il sindaco ha provveduto a rinominare la Giunta che lo affiancherà nella seconda parte della consiliatura per la quale intende realizzare alcune importanti opere, tra cui il percorso meccanizzato che collegherà il centro della città, dal parcheggio "Lauro", al Porto di Marina Piccola, un'opera strategica per la gestione della mobilità interna, in particolare dei flussi di turisti che a migliaia, quotidianamente, attraversano la città.

Il progetto è stato rimodulato dall'Acamir della Campania e consiste in tre ascensori, con capienza di 45 persone ciascuno, che potrà entrare in funzione entro 18 mesi.