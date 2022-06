A Massa Lubrense finanziato il restyling della scuola di Pastena con 350mila€ Stanziati 350mila euro per finanziare la scuola di Pastena a Massa Lubrense

Assegnati al Comune 350mila euro per l'adeguamento funzionale e la messa in sicurezza delle aree esterne dell'edificio scolastico di Pastena che ospita la scuola primaria e quella dell’infanzia dell’Istituto Pulcarelli. I fondi derivano dalla partecipazione a un bando del 2021 per i Fondi Strutturali Europei, Pon e FERS destinati alla riqualificazione degli edifici scolastici.

Il progetto, redatto dall'ing. Monica Coppola del'Utc, prevede l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza delle aree esterne dell’edificio scolastico che ospita sia la scuola primaria sia quella dell’infanzia dell’Istituto Pulcarelli. In particolare le aree esterne attorno al fabbricato verranno completamente ristrutturate e saranno dotate di nuove attrezzature gioco. L’intervento riguarderà anche la zona di parcheggio e l’ingresso della scuola.

Particolare cura è stata messa nella scelta delle attrezzature gioco che permetteranno una serie di attività di stimolo per le capacità motorie dei bambini ed il miglioramento del benessere e della socialità.

Il progetto prevede anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione di tutta l’area esterna con l’installazione di corpi illuminanti ad elevato risparmio energetico. L’edificio scolastico di Pastena sarà dotato di un nuovo impianto fotovoltaico installato al di sopra delle coperture che nell’occasione saranno completamente rifatte.

“Daremo una nuova dignità a tutte le aree esterne dell’edificio scolastico di Pastena - commenta il sindaco Lorenzo Balducelli - migliorandone la fruibilità per i ragazzi della scuola primaria e dell’infanzia. Il tutto sarà fatto in un ottica green tenendo presente il risparmio energetico e la produzione di energia elettrica con un nuovo impianto fotovoltaico”.

E' molto soddisfatta anche Antonella Caputo, consigliera delegata alla scuola:”La partecipazione ad un bando che ha messo a disposizione fondi nazionali ed europei ci permetterà di dare un nuovo volto agli spazi esterni della scuola primaria e dell’infanzia di Pastena. La nuova area giochi per i ragazzi sarà un elemento importante per migliorare l’offerta didattica ed il benessere psico-fisico dei nostri ragazzi”.

Ad aggiudicarsi i fondi sono stati 266 comuni in Italia di cui 67 in Campania.