Giovanna Staiano ad Azione in Comune: "Voi distruttori di comunità" A muso duro tra la vice sindaco di Massa Lubrense Giovanna Staiano e la minoranza Azione in Comune

Si acuisce la tensione tra il vice sindaco Giovanna Staiano e l'opposizione di "Azione in Comune" che incalza la maggioranza su molteplici fronti accusandola di non essere all'altezza delle attese e dei fabbisogni dei cittadini e di varare provvedimenti che ne ledono gli interessi oltre a trascurare le criticità quotidiane con cui convive la comunità.

Il gruppo replica alle "reprimende" della Staiano che nei giorni scorsi aveva accusato Azione in Comune di "infangare il lavoro fatto dall'Amministrazione comunale col strumento che sa utlizzare, i social, per guadagnarsi qualche like, noncurante del danno che fanno alla terra che, a parole, dice di amare. Il suo obiettivo è esclusivamente quello di gettare fango, subito, nell' immediato...Più i mesi passano e più mi rendo conto che Azione in comune con i suoi rappresentanti, a dispetto di quello che professano, sono "distruttori di comunità".

Accuse pesanti, ma arriva la risposta dell'opposizione che usa l'arma dell'ironia per coinvolgere anche la cittadinanza in un'operazione di monitoraggio delle criticità urbane.

"Dopo essere stati incoronati ufficialmente “distruttori di comunità" ci sembra coerente e doveroso continuare con la nostra opera di distruzione del territorio. Pertanto iniziamo la settimana inaugurando la nostra nuova rubrica “Adotta una buca”. Vi esortiamo a prendervi cura dei fossi del nostro territorio: ormai fanno parte della comunità massese e in quanto residenti non vanno abbandonati!

Impariamo tutti a occuparcene, coccolandoli e perché no, dando loro anche un nome! Condividete quindi con noi le foto delle buche a cui siete maggiormente affezionati: le più belle verranno pubblicate sulla nostra pagina con il nome che sceglierete di affibbiare. Iniziamo noi con questa bellissima famiglia massese: madre, padre e figlio. Cosa ne pensate? Noi abbiamo deciso di adottarli e di battezzarli Lorenzo, Giovanna e Domenico! Siamo sicuri che li vedremo crescere e siamo fiduciosi che ci terranno compagnia ancora per tantissimo tempo".