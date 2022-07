Il Comune di Massa Lubrense diventa socio di Penisola Verde Spa: no di Pollio Massa Lubrense acquisisce il 20% delle azione di Penisola Verde con Piano di Sorrento e Sorrento

Penisola Verde SpA si fa in tre, nel senso che si prepara ad accogliere un nuovo socio in aggiunta ai Comuni di Sorrento e Piano di Sorrento che hanno reso disponbili quote del capitale rinunciando a esercitare il diritto di prelazione e ricevendo un'offerta d'acquisto dal Comune di Massa Lubrense.

Le due amministrazioni hanno infatti alienato rispettivamente 3284 e 1516 azioni pari al 20% del capitale sociale, circostanza che apre le porte all'ingresso nella compagne societaria del terzo comune peninsulare, l'unico ad aver formulato un'offerta d'acquisto entro il 30 giugno come da bando.

Penisola Verde svolge l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata porta a porta e la gestione del verde urbano. Da alcune settimane alla guida della società è stato designato il commercialista Francesco Parlato nella qualità di Presidente del CdA e si tratta di una seconda esperienza visto che il professionista per il passato già ha amministrato la società, mentre direttore della società è Luigi Cuomo

L'operazione convenuta tra i Comuni di Piano di Sorrento e Sorrento e quello di Massa Lubrense ha avuto il via libera dalla maggioranza del sindaco Lorenzo Balducelli, ma ha visto fortemente contraria l'opposizione di Azione in Comune che ha votato contro l'acquisto del 20% delle quote di Penisola Verde.

Michele Pollio, consigliere di opposizione del gruppo "Azione in Comune" ha evidenziato che "Il Comune di Massa Lubrense possiede già il 50% delle quote di una società “Terra delle Sirene”. La buttiamo via e compriamo il 20% di Penisolaverde? Nella relazione con cui l’attuale amministrazione Balducelli spiega le ragioni con cui ci si appresta a effettuare quest’operazione si legge che, a seguito dell’acquisto, il Comune di Massa Lubrense potrà disporre sia di un parco mezzi del tutto nuovo sia di isole ecologiche di 400 metri quadrati posizionate nei comuni limitrofi.

Peccato che, leggendo il piano industriale di Penisolaverde, si apprende non solo che i mezzi che verranno coinvolti sul nostro territorio saranno quelli che al momento sono utilizzati da Terra delle Sirene, ma anche che non sarà possibile trasferire i rifiuti massesi presso le strutture degli altri comuni; anzi: a Massa Lubrense dovrà essere individuata un’area che dovrebbe servire anche i comuni vicini. Analizzando bene le carte, Azione in Comune si è resa conto che si sta acquistando una società molto indebitata: ben 3 milioni di euro!

Tra cui figurano anche debiti previdenziali…cioè parliamo di una realtà che non ha versato i contributi ai dipendenti. Come se non bastasse, a seguito di questa bizzarra operazione, il Comune di Massa non incasserà più come fa oggi i proventi da raccolta differenziata circa 250.000 euro di contributi Ambientale CONAI, soldi che dopo andranno direttamente a Penisolaverde.

Terra delle Sirene, grazie alla professionalità dei suoi dipendenti, ha garantito degli ottimi standard nel servizio offerto, come testimoniano di vari premi di “Comune riciclone”. Perché allora procedere con questa operazione scellerata? Una decisione che, in ultima analisi, viola anche alcune procedure previste dalla legge. Il Comune di Massa Lubrense, contrariamente a quanto previsto dalla normativa per l’affidamento di un servizio alle società inhouse come Penisola Verde, non è iscritto a un apposito registro dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, che valuta la trasparenza dell’operazione; in aggiunta, il piano economico che è pervenuto da Penisolaverde non comprende la proiezione finanziaria richiesta dalla legge che dovrebbe coprire tutto il periodo di durata dell’affidamento, ovvero il 31 dicembre 2030 e non è stato asseverato come richiesto dalla legge. Per tutti questi motivi, Azione in Comune si è opposta all’ingresso del Comune di Massa Lubrense nel capitale sociale di Penisolaverde”.

A settembre del 2021 Azione in Comune aveva fatto saltare l'operazione di acquisto delle quote per vizi formali adottati dalla maggioranza che aveva deliberato in Giunta anzichè in Consiglio comunale la domanda di adesione alla società.