Sorrento, il sindaco Massimo Coppola assegna le deleghe ai suoi Assessori Assessori finalmente al lavoro con le nuove deleghe assegnate dal sindaco Massimo Coppola

Messisi alle spalle il grande evento dell'Organizzazione Mondiale del Turismo Giovane svoltosi all'Hilton Sorrento Palace con grande successo e soprattutto grandi prospettive per il futuro, il sindaco Massimo Coppola ha completato il "restyling" della Giunta assegnando le deleghe ai cinque assessori nominati alcune settimane fa dopo una verifica di maggioranza.



A Gianluigi De Martino, vice sindaco, le deleghe a Mobilità, Urbanistica e Pianificazione territoriale, Sport, Commercio e Agricoltura; a Rosa Persico, Edilizia privata, Anti-abusivismo, Condono, Paesaggio, Innovazione tecnologica e Trasparenza; ad Elvira De Angelis, Ambiente, Ecologia, Risorsa mare, Verde pubblico, Arredo urbano, Pubblica Illuminazione e Relazioni internazionali.

Ad Antonino Fiorentino Demanio, Cimitero, Bilancio, Tributi, Società partecipate e pubbliche, a Eduardo Fiorentino sono andate le deleghe a Politiche giovanili, Manutenzione ordinaria e straordinaria, Protezione civile e Dissesto idrogeologico-geologico.

Come dichiarato dal primo cittadino il nuovo esecutivo inaugura il giro di boa della consiliatura e ha al centro della sua mission la soluzione di importanti problematiche della città per accrescerne la vivibilità e dare risposte significative in materia di governo del territorio e della mobilità, due tematiche scottanti su cui Coppola intende segnare il passo per completare il già importante lavoro intrapreso fino a oggi per ricollocare strategicamente la città di Sorrento sugli scenari turistici internazionali.