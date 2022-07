Massimo Coppola: sono soddisfatto, stiamo catalizzando l'attenzione del mondo Il primo cittadino di Sorrento commenta l'esito del Global Youth Tourism Summit appena concluso

E' soddisfatto il sindaco Massimo Coppola per i risultati ottenuti con un evento internazionale di indubbio spessore anche perchè rivolto ai giovani, cioè alle generazioni del futuro. "Quella che si è appena chiusa è stata una settimana importante per la nostra Sorrento. Abbiamo ospitato la prima edizione del Global Youth Tourism Summit, promossa dall’agenzia del turismo dell’Onu. Per la prima volta giovani, Istituzioni ed esperti del settore si sono ritrovati insieme per condividere idee e discutere del turismo globale", ha commentato il primo cittadino.

L'evento ha avuto un'indubbia eco internazionale ed ha visto i giovani protagonisti anche di incontri con realtà imprenditoriali di grande respiro, come per esempio l'MSC, che ha aperto le porte del suo centro ai giovanissmi protagonisti del meeting.

"Sono orgoglioso dell’attenzione che da oltre un anno Sorrento ha catalizzato a livello nazionale e mondiale - evidenzia il sindaco - Il ritorno, in termini di immagine e sviluppo, della nostra economia turistica è senza precedenti. E la maturità che sta acquisendo la nostra comunità, abituandosi a convivere con questi scenari fino a pochi mesi fa impensabili, è encomiabile. Avevamo detto che saremmo diventati un modello. Lo stiamo facendo".