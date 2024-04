Napoli, Arenaccia: evade dai domiciliari e viene arrestato Si aggrava la posizione di un 29enne di origini gambiane

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Felice Cavallotti, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo prontamente raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, 29enne di origini gambiane, sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di stupefacenti. L'uomo è stato nuovamente arrestato. Dovrà rispondere reato di evasione.