Ancora sangue sul lavoro: operaio "a nero" perde la gamba in un incidente Arto incastrato nella benna durante il rifacimento del manto stradale

Era impegnato nelle attività di rifacimento del manto stradale in un condominio di via Mazzella, a Barano d'Ischia, l'operaio di 42 anni che ieri è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro.

Per cause in corso di accertamento l'uomo è rimasto incastrato con la gamba destra nella benna miscelatrice del caterpillar.

Scattato l'allarme, l'operaio è stato trasferito in codice rosso all'ospedale "Rizzoli" di Lacco Ameno, dov'è tuttora ricoverato. I medici non sono riusciti a salvargli l'arto, che è stato amputato.

Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato l'attrezzatura e l'area di cantiere, di quasi 200 metri quadrati. Dai primi accertamenti risulta che il 42enne non sarebbe regolarmente assunto.