Schiaffi e pugni alla ragazza, 30enne arrestato dai carabinieri L'episodio in via Cattolica: i militari hanno soccorso la giovane

Terzo caso di violenza di genere in poche ore in Campania. Un 30enne è stato arrestato in via Cattolica, a Napoli, per aver colpito con calci e pugni una ragazza di 26 anni che era in auto con lui.

I carabinieri sono intervenuti dopo che la vittima era scesa in lacrime dal veicolo, tra urla disperate. I militari hanno bloccato l’aggressore, mentre la 26enne è stata affidata ai sanitari del 118.