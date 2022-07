Massa Lubrense, è polemica sugli aumenti degli abbonamenti sulle strisce blu Critiche dell'opposizione per la decisione di aumentare i costi degli abbonamenti per la sosta auto

E' polemica sugli aumenti del costo degli abbonamenti per la sosta auto dei residenti. Azione in Comune, gruppo consigliare di opposizione, contesta al sindaco Lorenzo Balducelli la decisione definita "abbastanza discutibile e passata inspiegabilmente in sordina, essendo stato adottato il provvedimento il 31 maggio scorso e pubblicato all'albo pretorio solo il 28 giugno, cioè un mese dopo".

Sempre l'opposizione rileva che dal primo luglio si è così passati dai 75 ai 100€ per un veicolo e da 100 a 140€ per due auto.

Un'altra novità riguarda le fasce orario per il pagamento che sono cambiate nel periodo tra l'1 luglio e il 15 ottobre. Oggi la sosta nelle strisce blu, evidenzia Azione in Comune, "...si paga dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21, ma questo nessuno lo sa perchè non è stato predisposto un piano e non sono state stanziate le risorse per aggiornare la segnaletica e l'adeguamento dei parcometri".

Non sono chiari i motividi questa decisione dell'Amministrazione, sottolineano quelli di Azione in Comune, che chiedono di conoscere la destinazione dei maggiori introiti derivanti dagli aumenti ele ragioni della mancata informazione preventiva alla cittadinanza.