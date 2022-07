"Ricicla Estate 2022" il primato al Comune di Massa Lubrense Alla cittadina del sindaco Lorenzo Balducelli il primato per la raccolta differenziata estvia

Per la cittadina costiera amministrata dal sindaco Lorenzo Balducelli la notizia della migliore performance in materia di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il rapporto di Legambiente e Conai è stata si tratta di un primato assoluto che si somma anche al secondo posto in Campania nella fascia dei comuni con popolazione fra i 5mila e i 15mila abitanti. Il rapporto è stato presentato a Salerno presso la sede della Lega Navale.

“Ricicla Estate - la raccolta differenziata ti segue anche in vacanza” è la campagna di sensibilizzazione per la differenziazione dei rifiuti nel periodo estivo lungo le coste della Campania, iniziativa giunta alla XVII edizione. Sono stati analizzati i dati sulla produzione e sulla differenziazione dei rifiuti della Campania in particolare nei comuni della fascia costiera che in estate hanno un maggiore incremento di presenze turistiche e quindi una maggiore produzione di rifiuti.

Alla presentazione del rapporto hanno preso parte il sindaco Lorenzo Balducelli, che ha tenuto un breve intervento e Antonino Di Palma, il direttore tecnico di Terra delle Sirene, la società in house del Comune di Massa Lubrense che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

“Mentre in molte località turistiche l’enorme flusso di vacanzieri mette in difficoltà il sistema della raccolta differenziata a Massa Lubrense - ha evidenziato Balducelli - Legambiente e Conai hanno certificato una performance estremamente positiva di differenziazione dei rifiuti che ci colloca al primo posto nella provincia di Napoli ed al secondo in Campania nella fascia di comuni con popolazione tra i 5000 ed i 15000 abitanti. Di questo risultato, oltre a ringraziare doverosamente i cittadini e gli operatori turistici di Massa Lubrense per il loro impegno, grande merito va dato all’assessore all’ambiente Sonia Bernardo, al direttore tecnico di Terra delle Sirene Antonino Di Palma ed alle maestranze da lui dirette. Senza il loro lavoro quotidiano fatto di impegno e dedizione non avremmo raggiunto questo risultato. Come cittadini massesi dobbiamo essere orgogliosi di questo successo perché rende merito ad una comunità che si è incamminata a ragione, e da anni, lungo la strada della sostenibilità ambientale”.