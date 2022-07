Sorrento, ok alla nuova illuminazione pubblica e alle colonnine elettriche La Giunta Comunale ha approvato i due progetti che gli uffici si preparano a rendere operativi

Novità sul fronte dell'illuminazione pubblica e delle colonnine elettriche in città. La Giunta presieduta dal sindaco Massimo Coppola ha approvato due provvedimenti che riguardano la realizzazione e l'integrazione della pubblica illuminazione e l'istallazione di colonnine elettriche.

Un provvedimento che si fonda sul documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) primo step per le nuove opere che prevede in piazza Angelina Lauro un nuovo impianto nella zona posteriore verso via Correale, mentre nella parte anteriore, confinante con Corso Italia, sarà adottata un'integrazione dell'impianto esistente con un potenziamento dell'illuminazione dei giardinetti.

Il provvedimento prevede inoltre il rifacimento dell'illuminazione di Piazza della Vittoria, di quello a Marina Piccola, nella zona degli stalli di sosta riservati ai taxi, l'illuminazione del Bastione delle Antiche Mura in via degli Aranci nel tratto compreso tra via Sersale verso via Capo e l'illuminazione dello storico monumento di Sedil Dominova, nel centro storico.

Sul fronte delle colonnine elettriche è stato invece approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la società Enel X per l'istallazione di colonnine sul territorio comunale per la ricarica di auto elettriche. La collocazione delle colonnine sarà oggetto di pianificazione da parte degli uffici tecnici comunali e il comando di polizia locale.

"Abbiamo avviato le procedure per portare a compimento, nei prossimi mesi, questi due progetti - spiega il sindaco Massimo Coppola - Gli interventi sono mirati, per la pubblica illuminazione, a ridare il giusto decoro ai siti storici ed artistici e a migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità notturna delle nostre piazze. Per i punti di ricarica pubblica, ad offrire a cittadini ed ospiti una risposta ad un mercato, quello delle auto elettriche, in costante crescita, con enormi vantaggi in termini ambientali”.