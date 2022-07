"Teatro fuori le mura 2.0" spettacoli dall'1 al 31 agosto a Casarlano Mese d'agosto ricco di appuntamenti teatrali a Casarlano, rassegna diretta da Marco Palmieri

Dodici appuntamenti tra teatro, musica e cabaret, quelli proposti dalla rassegna "Teatro Fuori le mura 2.0", organizzata dal Comune di Sorrento e da TeatroNovanta con la direzione artistica di Marco Palmieri.

"La rassegna propone spettacoli, ad ingresso gratuito, in tutte le frazioni e i borghi di Sorrento, da Marina Grande, a Casarlano, da Marina Piccola al Capo di Sorrento a Priora - dichiara il sindaco Massimo Coppola - È una rassegna che abbiamo fortemente voluto per offrire, a tutti i nostri cittadini, momenti di svago e di divertimento".

Si parte il primo agosto, a Marina Grande, a partire dalle ore 22, con "Napoli canti in festa", una passeggiata animata con artisti di strada. Il 4 agosto, a Casarlano, alle ore 21.30, "Femminile singolare” spettacolo della vulcanica Maria Bolignano, direttamente da Made in Sud. Il 6 agosto, sempre a Casarlano, alle ore 21.30 Cosimo Alberti, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Un posto al sole, in "Allegramente 2.0".

L'indomani, 7 agosto, a Marina Piccola, alle ore 22, spazio alla comicità di Paolo Caiazzo con "Eppure sorrido". Il 9 agosto si torna a Casarlano, alle 21.30 con Simone Schettino in "Show", il 12 agosto con "Risate al femminile" delle Sex and the Sud e il 14 agosto con il concerto di Monica Sarnelli dal titolo "Napoli oro".

Anche Ferragosto in musica, al Capo di Sorrento, con il concerto all'alba "A Maria" con Elisabetta D'Acunzo". Il 18 agosto, Priora ospita alle 21.30 lo spettacolo "Tutte le donne che ho amato" di Fabio Brescia. Ultimi tre appuntamenti il 21 agosto a Casarlano, alle ore 21.30, con il concerto acustico di Tony Tammaro, il 27 agosto sempre nella stessa frazione, con Marco Palmieri in "Gemelle diverse" e il 31, a Priora, alle 21.30, con Daniela Ioia (nel cast di Nostalgia, presentato al Festival di Cannes) in "Racconto al tramonto".

Per gli spettacoli a Casarlano ci sarà a disposizione, gratuitamente, una navetta che partirà alle ore 20.30 dal parcheggio Achille Lauro.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3388889006 o la mail info@teatronovanta.it