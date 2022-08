In Penisola Sorrentina dal 5 agosto al 5 settembre stop ai mezzi pesanti In vigore da oggi e fino al 5 settembre il divieto di transito per fasce orarie dei mezzi pesanti

Dalla mezzanotte di stasera e fino alle 01,00 del 5 settembre i veicoli adibiti a trasporto merci di peso a pieno carico di oltre 7,5 tonnellate diretti o provenienti dalla Penisola Sorrentina non possono circolare dalle ore 8 alle 14 e tra le 17 e l'1 del giorno successivo. Nei festivi, domeniche e ferragosto, vige invece il divieto assoluti di circolazione per i mezzi pesanti.

Si tratta di una disposizione adottata dai sindaci dei sei comuni peninsulari con l'ordinanza che contingenta e regolamenta il transito dei veicoli pesanti sulla rete viaria della penisola con l'obiettivo di alleggerire il transito sulla statale 145 letteralmente congestionata dal traffico in questa stagione della cosiddetta "ripartenza" post-covid.

Giuseppe Aiello (Vico Equense), Giuseppe Tito (Meta), Salvatore Cappiello (Piano di Sorrento), Piergiorgio Sagristani (Sant'Agnello), Massimo Coppola (Sorrento) e Lorenzo Balducelli (Massa Lubrense) hanno così dato seguito agli impegn assunti col Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, per fronteggiare l'emergenza mobilità in costiera dopo che è stata scartata l'ipotesi di adottare le targhe alterne nei week-end visto che ormai ci si trova in fase avanzata della stagione.

"Il dispositivo è frutto di un lungo confronto tra noi sindaci, istituzioni, forze dell'ordine ed associazioni di categoria, avviato da tempo in uno specifico tavolo tecnico istituito presso la Prefettura di Napoli - spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - Si tratta di un primo passo verso una regolamentazione della circolazione lungo le nostre strade, che possa evitare i noti problemi di congestionamento che provocano, in questa stagione e nei fine settimana, gravissimi disagi per cittadini e turisti. Ringraziamo il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata, ancora una volta, verso le tematiche della viabilità. Un nodo cruciale, che deve essere affrontato anche attraverso altre soluzioni che saranno portate a breve all'attenzione del tavolo di lavoro".