Ritorna "Pizza a Vico", la kermesse gastronomica dedicata alla pizza di qualità Dal 25 al 27 settembre a Vico Equense sono di scena i maestri delle tredici contrade

Fervono i preparativi della comunità dei pizzaioli equensi in vista dell'evento "Pizza a Vico" in programma dal 25 al 27 settembre e che vede in campo le pizzerie dei tredici casali della città ad animare una manifestazione culinaria a carattere benefico che riunisce i maestri pizzaioli che operano a Vico Equense.

Un appuntamento atteso perchè coinvolge tutta la città in momenti di degustazione, accompagnati da spettacoli itineranti, per le vie del centro in quello che si rivela come un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'arte della pizza.

L'obiettivo degli organizzatori, oltre a quello di valorizzare una produzione d'eccellenza di cui Vico Equense detiene certamente il primato nella Penisola Sorrentina, è anche quello di promuovere la città all'insegna della buona cucina e di una gastronomia di qualità riconosciuta ed apprezzata ben oltre i confini territoriali.

La pizza intesa come sintesi culinaria di prodotti d'eccellenza peculiari del territorio, come l'olio extravergine d'oliva dop e i latticini che rappresentano una delle produzioni più rinomate dell'area dei lattari, le colline che circondano la costiera e che derivano la denominazione proprio dalla storica presenza di allevamenti bovini e di una fiorente attività casearia.

Insomma una fiera gastronomica, quella della Pizza a Vico, che è anche una vetrina dell'identità di questa terra, la più grande per estensione (circa 30 kmq) della Penisola Sorrentina. "Pizza a Vico" è organizzata dall'omonima associazione senza scopi di lucro che destina i proventi della manifestazione a iniziative solidali della comunità locale.