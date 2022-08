A Massa Lubrense un nuovo impianto di illuminazione pubblica per 120mila euro L'amministrazione del sindaco Lorenzo Balducelli ha stanziato la somma dal bilancio 2022

La città si rifà il look elettrico con la ristrutturazione degli impianti di illuminazione in Piazza Vescovado, in via Titigliano, in via Reola a Pastena, in via Regina Margherita e in altre strade comunali.

L’intervento è stato finanziato con i fondi del bilancio 2022 dall’Amministrazione guidata dal sindaco Lorenzo Balducelli e su proposta dell’assessore alla manutenzione Domenico Tizzano.

L’iter progettuale è stato seguito dal settore Lavori Pubblici diretto dall’ingegnere Monica Coppola che ha incaricato della progettazione e della direzione dei lavori l’ingegnere Francesco Zarrella.

Il costo complessivo dell’opera, che prevede nuovi corpi illuminanti a risparmio energetico, è di 120.000 euro e i lavori sono stati affidati alla ditta Elettro Sistemi di Sant’Agnello.

Ha dichiarato l'assessore Tizzano: “Abbiamo inserito la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione di Piazza Vescovado, via Regina Margherita, via Reola a Pastena, via Titigliano e di altre strade comunali nel documento di programmazione del 2022. Si tratta di interventi urgenti ed indifferibili che sono stati già affidati e che daranno decoro e vivibilità in alcune zone del nostro Comune con impianti obsoleti o addirittura non funzionanti. Naturalmente si tratta di lavori che oltre alla vivibilità ed al decoro vanno anche nella direzione del risparmio energetico con utilizzo di moderne tecnologie. Ci dispiace per i disagi che in alcune zone hanno avuto i cittadini, stiamo facendo tutto il possibile. Purtroppo scontiamo oggi la mancanza di investimenti in questo settore che si è avuto negli ultimi decenni”.

(Nella foto l'Assessore Domenico Tizzano)