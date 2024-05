Problema muscolare per Osimhen, si è fermato anche Lindstrom L'attaccante è a rischio per la sfida di venerdì sera in casa della Triestina

Scatta l’allarme in casa Napoli. Nella seduta di allenamento di ieri mattina si è fermato Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha svolto lavoro di recupero per colpa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutato nel corso delle prossime sessioni ma siccome si gioca venerdì in casa della Fiorentina c’è il pericolo di un forfait. La speranza è che il bomber africano possa rimettersi in fretta per tornare a disposizione di Calzona. Già la davanti la situazione è critica, dovesse rimanere fuori il numero 9 azzurro sarebbe un bel problema. È finito ko anche Lindstrom. L’esterno danese ha accusato il mal di schiena. Ha effettuato terapie e poi ha lavorato in palestra.Non si è ancora ripreso Zielinski.

Solo personalizzato in campo assieme a Mazzocchi. Il polacco potrebbe recuperare per l’ultima gara di questa stagione al Maradona contro il Lecce. Sarebbe l’occasione per salutare i tifosi per l’ultima volta visto che diventerà un giocatore dell’Inter. Un peccato non averlo avuto a disposizione nelle ultime partite. Avrebbe potuto dare più qualità al centrocampo. Ma purtroppo ha avuto un problema muscolare che ancora lo tiene fuori. Calzona, comunque, sta puntando su Cajuste al fianco di Lobotka ed Anguissa. Ci sarebbe anche l’opzione Traoré ma solo a partita in corso. In attacco, dovesse saltare la convocazione di Osimhen, si giocheranno una maglia Raspadori e Simeone.