Altra mazzata sul Napoli dopo la vittoria della Fiorentina: azzurri noni il rischio di restare senza le coppe europee ora è molto concreto

Altra mazzata sul Napoli, che dopo la vittoria della Fiorentina contro il Monza si ritrova al nono posto in classifica e virtualmente fuori dalle coppe: risalire all'ottavo posto, l'ultimo ancora raggiungibile, adesso è complicato. Venerdì lo scontro diretto in casa dei viola, che sono due punti avanti e hanno ancora una partita da recuperare. Si profilano tempi cupi, senza dimenticare che il nono posto porterebbe la Coppa Italia già ad agosto. Ecco perché i tifosi sono sempre più in ansia, e si aggrappano alle voci di mercato: è ancora Antonio Conte il nome che risuona con più insistenza. Su di lui le speranze di rilancio, con l'ex Juve che piace più degli altri candidati, Gasperini, Pioli e Italiano