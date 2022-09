Vico Equense, Lucia Fortini: "Il De Gennaro, esempio di una scuola d'eccellenza" Inaugurato il nuovo anno col restyling dell'istituto e una grande festa con 200 ospiti

L'Alberghiero "F. De Gennaro" ha inaugurato il nuovo anno scolastico con un evento straordinario dopo il restyling della struttura durata tutta l'estate ad opera del personale Ata, docenti e studenti che hanno dedicato il periodo feriale ad attrezzare la scuola e gli ambienti didattici grazie ai fondi messi a disposizione dal dirigente scolastico, Salvador Tufano, che ieri ha fatto gli onori di casa accogliendo i circa 200 ospiti che hanno partecipato all'evento.

Tra questi Lucia Fortini, assessore regionale all'istruzione, lo chef Gennaro Esposito, ex allievo del "De Gennaro", l'attore Giuseppe Zeno, il vice sindaco Benedetto Migliaccio, docenti, personale tecnico, studenti e, ovviamente le brigate dell'Istituto che hanno allestito un suntuoso buffet sulla terrazza della scuola e una cena raffinata svoltasi in un clima di grande cordialità e di entusiasmo testimoniato dalle straordinarie sinergie messe in campo anche per l'organizzazione di questa serata.

Gennaro Esposito ha spronato gli studenti a formarsi non solo nelle specialità didattiche prescelte, ma acquisendo una formazione culturale globale indispensabile oggi per lavorare in Italia e all'estero con successo e quindi conoscendo bene almeno una lingua straniera. Lucia Fortini ha espresso parole entusiaste per tutto quanto è stato realizzato dalla scuola e che testimonia anche l'eccellenza della scuola campana. Per Salvador Tufano, dirigente del "De Gennaro", si prosegue nel lavoro intrapreso in un contesto di armonia e con l'ambizione di affermare sempre di più il valore di questa formazione e delle tante esperienze, a livello nazionale e internazionale, di cui sono protagonisti gli studenti e il corpo docente.

Un esempio, quello dell'Alberghiero equense, da imitare se vogliamo valorizzare l'esperienza scolastica al di là degli stretti confini legati alla didattica. I progetti cui sta lavorando, con importanti partner, il "De Gennaro" forniranno un'ulteriore opportunità di crescita professionale agli studenti di un istituto dove si sono formati i più importanti chef italiani.