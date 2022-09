A Vico Equense conferenza su "Nuovi orizzonti della programmazione urbanistica" Martedì 20 settembre alle ore 10 nel nuovo palazzo municipale la conferenza stampa per il Puc

La redazione del Piano Urbanistico Comunale costituisce uno dei momenti salienti per le amministrazioni comunali chiamate a pianificare la politica urbanistica alla luce delle diverse realtà e di una complessa legislazione in materia.

Per approfondire la tematica e per tracciare una linea d'intervento sulle scelte da farsi che sia coerente e in grado di soddisfare le aspettative della comunità locale, l'Amministrazione del sindaco Giuseppe Aiello ha indetto una conferenza stampa in programma presso la nuova Casa Comunale e che si terrà Martedì 20 settembre, alle ore 10. Dopo i saluti del primo cittadino toccherà all'avv. Benedetto Migliaccio, vice sindaco con delega alla programmazione urbanistica, introdurre il tema e i relatori dell'Università di Napoli "Federico II" che interverranno sul tema.

Si tratta di:

prof. Michelangelo Russo direttore Diarc

prof. Renata Picone direttrice SSBAP

prof. Alessandro Castagnaro ordinario di architettura

prof. Fabio Mangone ordinario storia dell'architettura

prof. Valentina Russo ordinario restauro architettonico