Nola, il sindaco Carlo Buonauro ha scelto il nuovo segretario: è Michele Ferraro Il sindaco ha nominato il nuovo dirigente della segreteria che arriva da Sorrento

Il Comune ha un nuovo segretario generale, si tratta del dott. Michele Ferraro (classe 1970) di Sorrento che è stato scelto dal sindaco Carlo Buonauro (magistrato del Tar Campania in aspettativa per mandato politico) quale segretario titolare dell'ente assunto in servizio dal 16 settembre scorso.

Ferraro fino all'ottobre 2021 è stato segretario titolare del Comune di Piano di Sorrento scelto nel 2016 dal sindaco Vincenzo Iaccarino e che per cinque anni ha prestato servizio nel comune peninsulare con un impegno a scavalco anche presso il comune di Casola di Napoli dove aveva precedentemente prestato servizio.

Con la formale assunzione del nuovo incarico il dott. Ferraro è stato anche nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché dirigente ad interim del settore amministrativo con competenza in materia di risorse umane, contenzioso elettorale e stato civile.