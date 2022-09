Massa Lubrense, sul centro riciclaggio rifiuti è lite: "Ma impianto necessario" Parla l'assessore Bernardo, progetto finanziato dalla Regione Campania

Non ci sta l'Assessore all'Ambiente Sonia Bernardo alle speculazioni politiche dell'Opposizione sul progetto del Centro di Disassemblaggio dei rifiuti ingombranti che il Comune intende realizzare in località Pontone.

Si tratta di un'opera necessaria nell'ambito delle politiche dell'ATO3 in materia di raccolta dei rifiuti e del loro recupero e riciclaggio che impone agli enti locali di gestire a livello territoriale alcuni servizi.

L'Assessore, nell'intervista esclusiva che ci ha rilasciato, spiega le ragioni di questa scelta che è improntata alla sostenibilità ambientale, non contamina il territorio, ha un impatto minimo soddisfacendo il fabisogno esclusivo dei comuni peninsulari.

"Chiunque volesse, può venire al Comune e verificare tutti gli atti per rendersi conto di come stanno effettivamente le cose - spiega l'Assessore - Mi dispiace che si speculi su un'intervento di cui ci siamo preoccupati di guardare ogni aspetto per garantire l'interesse fgenerale".

L'opera è interamente finanziata dalla Regione Campania e tutti i Comuni hanno approvato la realizzazione di quest'opera nell'ottica di condividere una politica comprensoriale.