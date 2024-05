Napoli continua a sprofondare: voragine in Corso Lucci Rottura di una conduttura idrica, tecnici Abc al lavoro per il ripristino

Il sindaco Manfredi lo aveva detto: a Napoli le reti idriche sono particolarmente vecchie e bisognose di manutenzione. Dopo quella al Vomero, una nuova voragine si è aperta in città, questa volta in Corso Lucci (angolo via Nicola Capasso).

Quasi certamente la causa è da addebitare alla rottura della conduttura, che ha determinato lo sprofondamento del terreno nel corso della notte.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Protezione Civile, che ha circoscritto e cantierizzato l’area della voragine.

Per consentire l’esecuzione delle opere necessarie, da parte della squadra di ABC è stato necessario il restringimento della carreggiata, presidiata dalla Polizia Locale per la gestione del traffico veicolare.