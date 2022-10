Vaccino anti-covid e antinfluenzale, due open day a Gragnano e a Marigliano Sabato 22 ottobre il servizio diretto dal dottor Antonio Coppola effettuerà le somministrazioni

La campagna vaccinale anti-covid continua con l'organizzazione di nuovi open day dedicati alle somministrazioni delle dosi. Due gli appuntamenti in programma nell'Asl Napoli 3 Sud per il prossimo weekend: sabato 22 ottobre a Gragnano, dalle 9.30 alle 13.30, presso la Scuola Media Fucini-Roncalli, a Marigliano dalle 10 alle 13 presso l'Istituto Comprensivo "Don Milano-Aliperti".

Per entrambe le iniziative volute dal direttore generale Giuseppe Russo e organizzate dal responsabile il dott. Antonio Coppola, sarà somministrato oltre al vaccino anticovid e varianti prima, seconda e terza dose per tutti, quarta dose per anziani e over60 fragili. Per tutti è possibile ricevere anche il vaccino antiinfluenzale.

Inoltre negli stand Asl Napoli 3 Sud sarà distribuito il kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto. Per coloro che hanno difficoltà di deambulazione è prevista la possibilità di accesso con l'automobile (drive through).

Trascorsa l'estate si è registrata un'impennata dei contagi che se, grazie ai vaccini, sta dando luogo a manifestazioni meno aggressive e in gran parte gestibili a livello domiciliare, non implica di dover rinunciare ai richiami consigliati dalle autorità sanitarie soprattutto per le fasce d'età più a rischio.