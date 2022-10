Massa Lubrense: sospesi i lavori su via Partenope, riprenderanno il 7 novembre Ordinanza del sindaco Lorenzo Balducelli con sospensione dell'interruzione fino al novembre

L'intervento che dovrà restituire una piena agibilità alla Via Partenope che unisce Massa Lubrense con Sorrento richiede ancora del tempo per essere realizzato, circostanza per la quale il sindaco Lorenzo Balducelli, in considerazione del prolungarsi della stagione turistica con migliaia di vacanzieri ancora ospiti della cittadina e della Penisola Sorrentina, ha deciso una breve sospensione per poi riprendere i lavori a partire dal 7 novembre.

L'ordinanza del Sindaco Balducelli che sospende la chiusura

Un'ordinanza del primo cittadino ha disposto la chiusura della strada dalle ore 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, mentre resterà aperta il sabato e la domenica. Il traffico via Sorrento sarà deviato attraverso Sant’Agata sui due Golfi. Per le auto di piccole dimensioni ed i motoveicoli sarà istituito il senso unico in Via Arolella e Montecorbo in direzione Sorrento.

"L’apertura del cantiere è stata posticipata al 7 novembre per non arrecare disagio alla massiccia presenza di turisti nel mese di ottobre sul nostro territorio. Sono state raccolte le sollecitazioni degli operatori del comparto turistico (ristoratori, albergatori e strutture ricettive extralberghiere, operatori del settore del wedding) che hanno lavorato a pieno ritmo nel mese di ottobre. Nella giornata di ieri ho incontrato Sita, EAV, Federalberghi ed Associazione dei Ristoratori Lubrense per concordare queste misure" ha spiegato il sindaco.