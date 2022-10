Castellammare, alla scuola "Bonito" l'edicola votiva della Madonna di Pompei Cerimonia per l'edicola ripristinata nella scuola con l'Arcivescovo Mons Francesco Alfano

"Sabato 29 ottobre si svolge una piccola ma significativa azione che ha un grande significato - spiega il prof. Pierluigi Fiorenza - perchè si valorizza il territorio anche attraverso queste azioni. Alla presenza dell'Aricivescovo Mons Francesco Alfano verrà infatti ripristinata l'edicola votiva presente nella scuola Bonito Cosenza e che ritrae la Madonna di Pompei".

Anna Morvillo dirigente della Scuola Secondaria di primo grado, spiega: "L’iniziativa di valorizzare l’edicola, presente nella nostra scuola da più di cinquant’anni e che ha coinvolto l’intera comunità, rappresenta un modo per esercitare il diritto alla bellezza che si traduce in tutela dei principi di cittadinanza, del patrimonio comune e in attivazione di processi virtuosi volti alla valorizzazione e alla rigenerazione del proprio territorio. I cittadini si formano attraverso l’esercizio del senso di appartenenza e del riconoscimento di valori comuni”.

Il culto della Madonna del Rosario si diffuse dopo la vittoriosa battaglia di Lepanto del 1571 a cui contribuirono anche numerosi Stabiesi guidati da Alessandro Farnese.