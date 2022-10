Sorrento, il sindaco Coppola: "Grazie a Sangiuliano pronti alla sfida del Pnrr" Intervista al sindaco di Sorrento Massimo Coppola a Villa Fiorentino

Incontriamo il sindaco Massimo Coppola in occasione della cerimonia di consegna dei "Premi VAS 2022" a Villa Fiorentino e abbiamo chiesto al primo cittadino un commento sull'incontro che si è svolto in Municipio tra il neo Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e i Sindaci dei comuni della costiera sorrentino-amalfitana.

"Il Ministro ci supporterà per impiegare i fondi del Pnrr"

Coppola non nasconde l'entusiasmo sull'esito dell'incontro informale spiegando che "...il Ministro ha illustrato come intende svolgere il proprio lavoro nell'esperiena di governo cui è stato chiamato e soprattutto ci ha assicurato la massima disponibilità a supportare gli enti locali dell'area nell'impiego delle risorse del Pnrr in considerazione della centralità nazionale e internazionale riconosciuta a questo territorio".