Massa Lubrense, seminario su "La Salute a Tavola: nutrizione, scuola e salute" L'incontro in programma mercoledì 9 novembre alle 17 nella sala consiliare

"La salute a tavola: nutrizione scuola salute" è il titolo del convegno organizzato dal settore scuola del Comune e dall'Asl Napoli 3 Sud in programma mercoledì 9 novembre alle ore 17 nella sala consiliare. Si discuterà di prevenzione delle patologie alimentari tra la refezione scolastica e la cucina di casa con l'obiettivo di fornire le indicazioni utili per sensibilizzare operatori e mondo della scuola sull'importanza di una sana e corretta alimentazione.

Gli esperti dell'Asl spiegano le regole della "corretta alimentazione"

A coordinare l'iniziativa è Antonella Caputo, consigliera delegata alla Pubblica Istruzione. I lavori saranno aperti dal sindaco Lorenzo Balducelli e dall'assessore alla sanità Sonia Bernardo.

Interverranno Pierluigi Pecoraro direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Francesco Fanara responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Teresa Mastrantuono nutrizionista e specialista in scienza dell'alimentazione del SIAN. Le conclusioni sono affidata a Grazia Formisano, direttrice del distretto sanitario 59 della Penisola Sorrentina.

“Il convegno nasce dall’esigenza di illustrare i principi nutrizionali alla base dei menù scolastici - spiega la consigliera Caputo - essi sono fondamentali per una corretta alimentazione al fine di prevenire importanti patologie alimentari come l’obesità e il diabete infantile e dei ragazzi. Abbiamo bisogno di una alleanza educativa tra istituzioni e famiglie perché la sana alimentazione e una corretta educazione alimentare proseguano dalla mensa scolastica fin sulla tavola delle famiglie. E’ significativo che questo convegno avvenga in piena sinergia tra il Comune di Massa Lubrense e l’ASL3 SUD i cui rappresentanti forniranno una corretta informazione con basi scientifiche sull’alimentazione dei ragazzi”.