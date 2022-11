L'armatore Gianluigi Aponte dona all'ospedale di Vico una colonna laparoscopica Il patron di MSC ancora una volta testimonia il forte legame con la sua terra

L'armatore sorrentino Gianluigi Aponte ha fatto dono all'Ospedale "De Luca e Rossano" di Vico Equense di una colonna laparoscopica di ultima generazione che eleva ulteriormente la qualità dell'assistenza ai pazienti in sede chirurgica garantendo ai sanitari performance ancora più avanzate.

La donazione del patròn di MSC

La donazione giunge all'indomani dell'apertura del PPI, Punto di Primo Intervento, all'Ospedale vicano dove era stato soppresso il pronto soccorso all'espolsione della pandemia covid-19 per impiegare il personale sanitario negli altri nosocomi dell'Asl Napoli 3 Sud.

L'istituzione del PPI, che non è un pronto soccorso ma un servizio di accoglienza e prima assistenza dei pazienti per poterli trasferire in sicurezza al pronto soccorso disponibile, colma una lacuna che avave generato grandi malumori nella popolazione di Vico che è il Comune col maggior numero di abitanti in Penisola Sorrentina e soprattutto quello più ampi, cica 29 kmq, per cui è molto avvertita la necessità di un punto di assistenza ospedaliera locale.

Una moderna tecnologia per la chirurgia di Vico Equense

Con la donazione del patròn di MSC il reparto di chirurgia degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina direo dal dottor Pietro Gnarra si impreziosisce di una attrezzatura, la "IMAGE1 S™ Rubina®" (prodotta dall'azienda tedesca Karl Storz) che unisce una tecnologia di imaging 4K e l’imaging in fluorescenza nel vicino infrarosso per la visualizzazione del verde di indocianina (ICG) e dell’autofluorescenza. La tecnologia è apprezzata per l’ottima qualità dell’immagine e per la nuova modalità di fluorescenza NIR/ICG. Si tratta di nuove modalità, come ad esempio il segnale NIR/ICG sovrapposto alla luce bianca, che forniscono preziose informazioni all’operatore.

Michele Maresca, chirurgo al De Luca Rossano, evidenzia che questa tecnologia la si utilizza per interventi mini-invasivi laparoscopici e di diagnosi intraoperatorie precise sull'anatomia delle vie biliari e sulla perfuzione dei tessuti e ha espesso, anche a nome di tutti i colleghi dell'Ospedale di Vico, un "...grande grazie al comandante Aponte, anche da parte dei cittadini della Penisola, e anche al comandante Paolo Durante e alla nuova direzione dell'Asl Napoli 3 Sud".