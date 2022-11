"Una Provetta per la Vita" a Massa Lubrense: screening del cancro al colon-retto Appuntamento al Comune il 17 e 30 novembre per ritirare le provette per l'esame che è gratuito

Condividi









di Vincenzo Califano

L'Assessore alla Sanità Sonia Bernardo con l'Asl Napoli 3 Sud ha organizzato lo screening per la fascia d'età tra i 50 e i 74 anni all'insegna della prevenzione. Le provette col campione di feci dovranno essere consegnate alle farmacie.