L'incanto del Natale a Vico Equense: ecco tutti gli eventi del programma Dal 3 dicembre prende il via la grande kermesse degli appuntamenti natalizi 2022

Varato il programma degli eventi natalizi l'Amministrazione del sindaco Giuseppe Aiello punta a rafforzare l'attrattività cittadina nel periodo dell'anno che praticamente conclude la lunga stagione turistica 2022 cui seguirà la breve pausa prima della ripresa primaverile.

Si parte dal 3 dicembre con l'accensione delle luminarie cittadine

Le proposte per questo natale riguardano i tradizionali mercatini, le luminarie e il villaggio di Babbo Natale sempre un'attrazione suggestiva per i più piccoli. Non mancano i presepi e gli eventi artistico-musicali a fare da contorno con circa trenta appuntamenti: dal teatro all'animazione stradale. Il via il 3 dicembre quando saranno accese le luminarie, aperto il villaggio. Inaugurazione delle mostre al Museo "Asturi" al Castello Giusso e nel Palazzo Storico Comunale. Insieme alle associazioni e alle parrocchie saranno proposti momenti degustativi con iniziative enogastronomiche nei borghi cittadini.

Secondo il primo cittadino Aiello quello 2022 "...sarà un Natale diverso dall'anno scorso, coinvolgente, più autentico. L'auspicio è che anche le attività commerciali vivano un momento di ripresa".

Villaggio di Babbo Natale e del Gusto, le tradizioni gastronomiche napoletane

3 dicembre ore 18.00 - Piazzale G. Siani e centro cittadino - Accensione luminarie e grande evento inaugurale delle Festività Natalizie: apertura del Villaggio Incantato di Babbo Natale, intrattenimenti per grandi e piccini, artisti di strada e sorprese per tutti.

- Ore 18.30 Inaugurazione della Retrospettiva del M° Sergio Buonocore “Il Ritratto da Asturi ad oggi” presso il Museo MAAAM.

- Ore 19.00 inaugurazione della mostra “Frida Kahlo Experience” Museo del Cinema e della penisola sorrentina e Atrio palazzo storico Comunale.

- Ore 19.30 apertura Antiquarium Silio Italico con introduzione del nuovo sito multilingue dedicato.

Dal 3 al 24 dicembre – Piazzale G. Siani “il Villaggio incantato”: Babbo Natale accoglierà i bambini nella sua casa con simpatici elfi. Inoltre giostre, laboratori creativi, attrazioni, sorprese e leccornie per tutti - dal 26 dicembre al 06 gennaio ancora giochi e tanto divertimento “...Aspettando la Befana”.

Dal 3 al 31 dicembre – Centro cittadino “i Mercatini di Natale” esposizione dell’artigianato e della creatività locale, con prodotti tipici ed artigianali con le Associazioni AICAST e ACOV

Il 10 e l'11 dicembre si svolge nel borgo di Seiano, dalle 10 alle 22, "Il Villaggio del Gusto" con i piatti tipici della tradizione natalizia napoletana.

Scopri qui il programma integrale degli eventi.